İSKİ 29 Aralık baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj seviyelerinde son durum ne?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 36 civarında seyreden su seviyesi, bu yıl oldukça aşağı seviyeye düştü. Peki, 29 Aralık İstanbul'da baraj seviyelerinde son durum ne?
İSKİ 29 Aralık baraj doluluk oranını duyurdu. Barajlardaki su seviyesi uzun süredir yüzde 20 seviyesinin altında kaldı. Peki, bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
29 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,97 seviyesine geriledi.
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 18,38
Darlık barajı 27,53
Elmalı barajı 53,7
Terkos barajı 17,51
Alibey barajı 12,14
Büyükçekmece barajı 16,12
Sazlıdere barajı 14,18
Istrancalar 40,46
Kazandere 4,26
Pabuçdere 3,92