        İSKİ 6 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI AÇIKLANDI: İSKİ güncel verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi ne kadar, yüzde kaç oldu?

        İSKİ 6 Mayıs baraj doluluk oranı açıklandı: İSKİ güncel verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç?

        Mayıs ayına girilmesinin ardından, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Son yağmurların katkısıyla su seviyelerinde belirgin bir yükseliş yaşanırken, kentte yaşayanlar da güncel verileri yakından izlemeye başladı. İSKİ'nin açıkladığı son rakamlara göre, İstanbul'a içme suyu sağlayan 10 barajdan üçünde doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Peki, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla barajlardaki son durum ne? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:37
        İstanbul’da su kaynaklarının durumu, baraj doluluk oranlarıyla yakından takip ediliyor. İSKİ’nin 6 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre, son günlerde etkili olan yağışların etkisiyle kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış gözleniyor. İSKİ’nin güncel verilerine göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında, son yağışların etkisiyle doluluk oranları yükseldi. Bu kapsamda “6 Mayıs Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...

        İSKİ 6 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,81 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYESİ

        Ömerli Barajı: yüzde 95,03

        Darlık Barajı: yüzde 90,67

        Elmalı Barajı: yüzde 95,10

        Terkos Barajı: yüzde 58,73

        Alibey Barajı: yüzde 67,28

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,47

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,96

        Istrancalar Barajı: yüzde 47,61

        Kazandere Barajı: yüzde 59,54

        Pabuçdere Barajı: yüzde 59,98

        Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin naaşları, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi. Anne ile babanın tedavisi sürerken, jandarma ekiplerinin evdeki ilk incelemesi tamamlan...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
