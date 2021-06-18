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İSKİ AÇIKLADI! Son dakika: İstanbul'da sular en zaman gelecek? 18 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları

18 Haziran Cuma günü İstanbul'da meydana gelecek arıza, bakım ve onarım kaynaklı su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı. İstanbulluların merak ettiği "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı da belli oldu. İşte 18 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İSKİ AÇIKLADI! Son dakika: İstanbul'da sular en zaman gelecek? 18 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 18 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 18 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

18 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.06.2021 09:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:75Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.06.2021 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 18 HAZİRAN

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