        İSKİ baraj doluluk oranı 15 Aralık 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 15 Aralık 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle baraj doluluk seviyesi yükselemedi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün barajlardaki son durum yüzde 20 seviyesinin altındaydı. Peki, 15 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 15.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:49
        1

        İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 15 Aralık tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli detaylara yer vermiş oluyor. İşte, baraj doluluk verileri

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER

        İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,93 oldu

        İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

        Ömerli: %16

        Büyükçekmece Barajı: %17,36

        Darlık Barajı: %28,43

        3

        Elmalı Barajı: %54,27

        Istrancılar Barajı: %29,88

        Kazandere Barajı: %2,04

        Pabuçdere Barajı: %2,55

        Sazlıdere Barajı: %15,9

