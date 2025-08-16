İSKİ baraj doluluk oranı 16 Ağustos 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı 16 Ağustos Cumartesi günü belli oldu. Yaz ve kış aylarında yağışlara bağlı olarak barajlardaki su seviyesi değişiyor. Peki, 16 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranı 16 Ağustos Cumartesi yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
16 Ağustos Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 46,42 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %44,15
Darlık Barajı: %58,2
Elmalı Barajı: %64,98
Terkos Barajı: %51,3
Alibey Barajı: %29,85
Büyükçekmece Barajı: %46,54
Sazlıdere Barajı: %40,68