İSKİ baraj doluluk oranı: 18 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Soğuk havaların etkisi ve yağışlarla birlikte, büyükşehirlerdeki barajlarda su artışı yaşanabiliyor. Yaz boyunca çok az yağan yağışlar barajlardaki su seviyesini istenilen düzeye çıkaramadı. 18 Ekim İstanbul barajların doluluk oranındaki değişmeler merak edildi. İşte, güncel baraj doluluk oranı
Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki 18 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 24,3 oldu.
Sazlıdere: 26,64
Elmalı: 49,27
Kazandere: 2,36
Istrancalar: 28,96
Ömerli: 15,56
Terkos: 29,41
Pabuçdere: 9,1
Darlık: 38,12
Büyükçekmece: 29,02
