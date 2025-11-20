Habertürk
Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 20 Kasım 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 20 Kasım 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı seviyesi giderek düşüyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı % 21'in altına indi. Uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına ise devam ediyor. Peki, 20 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:50
        1

        İSKİ baraj doluluk oranı seviyesini duyurdu. Yağışların azlığı havaların sıcak olması baraj seviyesini olumsuz etkiliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 KASIM

        İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 20,5 olarak açıklandı.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 KASIM

        Ömerli Barajı % 18,03

        Darlık Barajı % 29,27

        Elmalı Barajı % 51,15

        Terkos Barajı % 22,86

        3

        Alibey Barajı % 12,64

        Büyükçekmece Barajı % 22,29

        Sazlıdere Barajı % 19,95

        Istrancalar Barajı % 20,07

        Kazandere Barajı % 2,07

        Pabuçdere Barajı % 4,05

