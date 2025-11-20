İSKİ baraj doluluk oranı 20 Kasım 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı seviyesi giderek düşüyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı % 21'in altına indi. Uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına ise devam ediyor. Peki, 20 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı seviyesini duyurdu. Yağışların azlığı havaların sıcak olması baraj seviyesini olumsuz etkiliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 KASIM
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 20,5 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 KASIM
Ömerli Barajı % 18,03
Darlık Barajı % 29,27
Elmalı Barajı % 51,15
Terkos Barajı % 22,86
Alibey Barajı % 12,64
Büyükçekmece Barajı % 22,29
Sazlıdere Barajı % 19,95
Istrancalar Barajı % 20,07
Kazandere Barajı % 2,07
Pabuçdere Barajı % 4,05