İSKİ baraj doluluk oranı 21 Ağustos 2025: Barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 2025 Ağustos ayı itibarıyla yağışların artmasının ardından ise güncel baraj doluluk oranları sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 21 Ağustos 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde artan sıcaklıklar barajlardaki su seviyesini de olumsuz etkiledi. İşte ayrıntılar.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 44,43 oldu.
ÖMERLİ: 41,91
DARLIK: 56,77
ELMALI: 63,48
TERKOS: 49,94
ALİBEY: 28,08
BÜYÜKÇEKMECE: 45,15
SAZLIDERE: 39,9
ISTRANCALAR: 29,29
KAZANDERE: 28,28
PABUÇDERE: 37