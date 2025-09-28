Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 28 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor. Peki, 28 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 10:20 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:20
        28 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Yaz ve kış aylarında barajlardaki su seviyesi değişiklik gösteriyor. 28 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin altına düştü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        28 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 28 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 29.44 seviyesinde.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı %21,49

        Darlık Barajı %44,09

        Elmalı Barajı %51,2

        Terkos Barajı %36,04

        Alibey Barajı %17,66

        Büyükçekmece Barajı %33,7

        Sazlıdere Barajı %31,51

        Istrancalar Barajı %21,05

