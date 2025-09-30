Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 30 Eylül 2025: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 30 Eylül 2025: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı. Peki 30 Eylül İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 09:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ güncel baraj doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde uzun bir aranın ardından yeniden yağmura kavuşan megakentte barajlardaki su seviyesi ise halen düşmeye devam ediyor. İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

        2

        30 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 30 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 28.82 seviyesinde.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı %20,31

        Darlık Barajı %43,42

        Elmalı Barajı %50,68

        Terkos Barajı %35,41

        Alibey Barajı %17,29

        3

        Büyükçekmece Barajı %33,03

        Sazlıdere Barajı %31,01

        Istrancalar Barajı %21,52

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!