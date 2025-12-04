İSKİ baraj doluluk oranı 4 Aralık 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu. İSKİ duyurularına göre İstanbul barajlarındaki su seviyesi düşüyor. Su tüketimi uyarıları devam ediyor. Peki 4 Aralık barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu?
Giriş: 04.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:43
İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,63 oldu
Büyükçekmece Barajı: %19,25
Darlık Barajı: %28,06
Elmalı Barajı: %49,74
Istrancılar Barajı: %28,14
Kazandere Barajı: %2,87
Pabuçdere Barajı: %2,73
Sazlıdere Barajı: %17,5
