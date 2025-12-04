Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 4 Aralık 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 4 Aralık 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu. İSKİ duyurularına göre İstanbul barajlarındaki su seviyesi düşüyor. Su tüketimi uyarıları devam ediyor. Peki 4 Aralık barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:43
        İSKİ baraj doluluk oranı 4 Aralık 2025
        İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 17,63 oldu

        Büyükçekmece Barajı: %19,25

        Darlık Barajı: %28,06

        Elmalı Barajı: %49,74

        Istrancılar Barajı: %28,14

        Kazandere Barajı: %2,87

        Pabuçdere Barajı: %2,73

        Sazlıdere Barajı: %17,5

