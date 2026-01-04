İSKİ baraj doluluk oranı 4 Ocak 2026: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı İSKİ verileriyle belli oldu. Yılın sonuna yaklaşırken, yağışların beklenen seviyelere ulaşmamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları azalmaya devam ediyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlarda su seviyesi ne kadar? İşte İSKİ 4 Ocak 2026 verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...