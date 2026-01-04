Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 4 Ocak 2026: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak 2026 baraj doluluk oranını paylaştı. Yağışların azlığı sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı araştırılıyor. Bu kapsamda "İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar, baraj doluluk oranı yüzde kaç?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 04.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:15
        İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı İSKİ verileriyle belli oldu. Yılın sonuna yaklaşırken, yağışların beklenen seviyelere ulaşmamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları azalmaya devam ediyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlarda su seviyesi ne kadar? İşte İSKİ 4 Ocak 2026 verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        4 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        4 Ocak Pazar günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,88 oldu.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı 21,64

        Darlık Barajı 29,4

        Elmalı Barajı 63,6

        Terkos Barajı 16,79

        Alibey Barajı 12,73

        Büyükçekmece Barajı 15,97

        Sazlıdere Barajı 13,52

        Istrancalar Barajı 36,55

        Kazandere Barajı 4,28

        Pabuçdere Barajı 3,79

