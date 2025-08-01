İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 1 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranları
Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki,1 Ağustos İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 1 Ağustos tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'daki sıcak hava İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarının seviyesini düşürdü. İşte barajlardaki son durum
1 AĞUSTOS BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
1 Ağustos Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,67 olarak ölçüldü. Barajlarda 1 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %52,83
Darlık Barajı: %63,43
Elmalı Barajı: %69,1
Terkos Barajı: %56,46
Alibey Barajı: %36,52
Büyükçekmece Barajı: %51,1
Sazlıdere Barajı: %44,32