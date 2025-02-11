İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı son durum

İSKİ tarafından baraj doluluk oranı belli oldu. Dün akşamdan itibaren yoğunluğunu artıran yağmur ile birlikte baraj doluluk oranı da değişti. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 11 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı son durum