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İSKİ duyurdu: 28 Kasım İstanbul su kesintileri! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 28 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 28 KASIM 2019

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-27 18:25:19.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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