Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 28 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 28 KASIM 2019
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2019-11-27 18:25:19.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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