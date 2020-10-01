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İSKİ İstanbul su kesintileri: 1 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, beykoz, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 1 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, beykoz, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde 1 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 EKİM 2020

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi:01.10.2020 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.10.2020 08:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.10.2020 09:28
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.10.2020 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Soğuksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.10.2020 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.10.2020 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.10.2020 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mah,Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Sarıyer Maden Terfi Çıkışında 600 Mm İsale Hattında Boru Patlağı Meydana Gelmiştir.
Başlama Tarihi:01.10.2020 08:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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