Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, beykoz, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde 1 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 EKİM 2020
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 08:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmutbey Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğuksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle,Göksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 10:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mah,Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Garipçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Sarıyer Maden Terfi Çıkışında 600 Mm İsale Hattında Boru Patlağı Meydana Gelmiştir.
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2020 08:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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