Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Ağustos Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beylikdüzü ve Üsküdar ilçelerinde 10 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 AĞUSTOS 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Arıza Sonrası Oluşan Basınç Düşüklüğü Sebebi İle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 10.08.2020 04:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Marmara Mah,Cumhuriyet Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Arıza Sonrası Oluşan Basınç Düşüklüğü Sebebi İle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 10.08.2020 04:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.