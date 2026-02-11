İstanbul su kesintisi sorgula! 11 Şubat Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Şubat Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...
Su kesintisi duyuruları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan güncel su kesintisi duyuruları İSKİ'nin internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 11 Şubat 2026 İSKİ planlı su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.