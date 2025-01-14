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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 14 Ocak 2025 Salı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ocak Salı günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 01:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:47
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları, planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapılan çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 14 Ocak 2025 Salı İSKİ planlı su kesintileri...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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