Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Ağustos Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ve Silivri ilçesinde 16 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 16 AĞUSTOS 2020



İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.08.2020 12:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.8.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.