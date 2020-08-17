Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Ağustos Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Beşiktaş, Kartal ve Silivri ilçelerinde 17 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 17 AĞUSTOS 2020



İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.08.2020 23:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Levazım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.