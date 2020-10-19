Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 19 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 19 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 19 EKİM 2020