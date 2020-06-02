Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Haziran Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde 2 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 HAZİRAN 2020
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnek Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.06.2020 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocasinan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.06.2020 09:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.06.2020 09:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
|Açıklama
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.06.2020 07:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Semizkumlar Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|02.06.2020 09:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR