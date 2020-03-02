Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Mart Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, Fatih ve G.O.Paşa ilçelerinde 2 Mart Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 MART 2020
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-02 09:46:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şehremini Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-02 09:21:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sarıgöl Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-02 09:38:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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