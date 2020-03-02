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İSKİ İstanbul su kesintileri: 2 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Mart Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt, Fatih ve G.O.Paşa ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Mart Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, Fatih ve G.O.Paşa ilçelerinde 2 Mart Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 MART 2020

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-02 09:46:37.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Şehremini Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-02 09:21:34.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Sarıgöl Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-02 09:38:29.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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