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İSKİ İstanbul su kesintileri 25 Nisan 2021: İSKİ AÇIKLADI! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Anadolu yakasında ve Avrupa yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Nisan 2021 Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, 25 Nisan İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Nisan İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ İstanbul su kesintileri 25 Nisan 2021: İSKİ AÇIKLADI! İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. 25 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 25 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Etiler Mah,Bebek Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.04.2021 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Derviş Ali Mah,Atikali Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.04.2021 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 25 NİSAN 2021

İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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