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Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 26 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 26 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 26 EKİM 2020

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Siyavuşpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah,Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Çınardere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.10.2020 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.