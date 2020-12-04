İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Beykoz, Kartal, Sultangazi ilçelerinde 4 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|04.12.2020 11:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.12.2020 10:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atalar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.12.2020 10:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.12.2020 10:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR