        İSKİ İstanbul su kesintileri 5 Mart Perşembe: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 5 Mart Perşembe İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 23:57
        İstanbul su kesintisi programı

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart Perşembe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

