Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Eylül Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 9 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaleiçi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2020 08:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Sultan Mehmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.09.2020 08:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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