Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Haziran salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 31 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİLERİ - 9 HAZİRAN 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeniköy Mah,Tayakadın Mah,Karaburun Mah
|Açıklama
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|09.06.2020 08:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başakşehir Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.06.2020 09:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.06.2020 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2020 23:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Merkez Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Fevzi Çakmak Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2020 23:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah
|Açıklama
|:
|600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2020 23:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.06.2020 09:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR