Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 9 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 KASIM 2020
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamiloba Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 11:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 10:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kececi Piri Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hüseyinağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 10:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kültür Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 10:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 09:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğanlık Yeni Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 11:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 10:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Burhaniye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Feriköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.11.2020 11:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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