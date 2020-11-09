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İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri B.Çekmece, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 9 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 KASIM 2020

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 11:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:09.11.2020 10:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kececi Piri Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Hüseyinağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 10:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kültür Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 10:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Soğanlık Yeni Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:09.11.2020 11:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 10:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Burhaniye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 09:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Feriköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.11.2020 11:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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