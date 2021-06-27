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İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... 27 Haziran İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?

İstanbul'da pazar günü meydana gelecek planlı su kesintileri araştırılıyor. Pazar gününü evlerinde geçiren İstanbullular "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını merak ediyor. 27 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 27 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... 27 Haziran İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 27 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

27 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ayazağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.06.2021 11:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 27 HAZİRAN

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