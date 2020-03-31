Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece'de toplam 4 mahalleyi etkileyen su kesintisine gitti. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 31 MART
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mah,Pınar Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-31 08:58:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kanarya Mah,Fevzi Çakmak Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-31 09:14:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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