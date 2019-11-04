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İSKİ su kesintisi 5 Kasım! İstanbul'da sular ne zaman kesilecek? Ne zaman gelecek?

İSKİ'den gelen su kesintisi haberinde, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında bazı bölgelerde 20 saate varan su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı yani yarın saat 11:00’den itibaren bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi 10 ila 20 saat arasında değişen süreleri kapsayacak. İşte İSKİ su kesintisine dair detaylar

İSKİ

Su kesintisi haberi İSKİ'den geldi. Yarın saat 11.00'de başlayacak su kesintisi Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı bölgelerde etkili olacak. Su kesintisinde en çok etkilenecek ilçeler 20 saat ile Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye. İşte ilçe ilçe su kesintisinin yaşanacağı yerler ve kesinti süreleri...

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İSKİ

AVRUPA YAKASI :


Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin,  Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray

10 saat

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe

10 saat

Beyoğlu

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

10 saat

Beşiktaş

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek

10 saat

ANADOLU YAKASI :


Kadıköy

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe

10 saat

Üsküdar

Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil

10 saat

Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları

20 saat

Ataşehir

Örnek, Esatpaşa ve Fetih

20 saat

Ümraniye

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 

10 saat

Atatürk Mahallesi'nin üst kotları

20 saat

Beykoz

Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı

10 saat

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