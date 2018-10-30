İŞKUR iş birliği ile toplam 5 Bin 298 işçi alımı gerçekleştirildi. 25 Ekim'de başlayan kura çekim işlemleri bitti. Yapılan kura çekim sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları...

İŞKUR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü,

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 25 Ekim 2018 Perşembe günü açıklandı.

25 EKİM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Katılımcılar 25 Ekim 2018 tarihinde çekilmiş olan kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. Kura sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

26 EKİM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

İŞKUR GİRİŞ EKRANI (SONUÇLARI ÖĞRENME)

İŞKUR giriş ekranı! İŞKUR şifresi nasıl alınır? İŞKUR personel alımı!

İşkur'a giriş yapabilmek için aşağıdaki adresten üye olmanız gerekmektedir.

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