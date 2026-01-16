İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

Bu program kapsamında gençlere mesleki eğitim ve kurslar, işbaşı eğitim programları, staj ve uygulamalı eğitim fırsatları, danışmanlık ve kariyer rehberliği, günlük/aylık ödeme ve sigorta desteği sunuluyor.