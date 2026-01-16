İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, 2026 cep harçlığı ne kadar?
İŞKUR Gençlik Programı, gençlerin iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırmak, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Program kapsamında günlük 1.083 TL olarak ödenen cep harçlığı, 2026 yılında yükseltildi. Bu doğrultuda "İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, cep harçlığı ne kadar oldu?" sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Gençlik Programı öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken, iş deneyimi kazanmalarını ve mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlanıyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı celp harçlığı ne kadar, başvuru şartları neler, kimler faydalanabilir?” İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.
Bu program kapsamında gençlere mesleki eğitim ve kurslar, işbaşı eğitim programları, staj ve uygulamalı eğitim fırsatları, danışmanlık ve kariyer rehberliği, günlük/aylık ödeme ve sigorta desteği sunuluyor.
2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları İŞKUR resmi web sitesi üzerinden yapılıyor.
2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI CEP HARÇLIĞI NE KADAR?
İŞKUR Gençlik Programı dahilinde günlük 1.083 lira olan cep harçlığı, 2026 yılında 1.375 liraya yükseltildi.
Haftada üç gün görev alan her genç için aylık gelir ise 15 bin liradan 19 bin liraya yükseltildi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
- Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)