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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 5.298 personel alımı için son gün!
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı 5298 personel alımı için son gün! 2018 İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 5298 işçi personel alımı için duyuru yayımlanmıştı. Personel başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. Personeller, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek. Peki İŞKUR üzerinden başvuru nasıl yapılır, kura çekimi ne zaman?

13.09.2018 - 11:57 | Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı 5.298 personel alımları için başvurular 04 Eylül 2018 tarihi itibari başlamıştı. Başvurular hız kesmeden devam ederken başvuru gününün bugün son olduğu konusunda uyarı geldi. Başvuru yapamayan ve ya başvuru işlemini sona saklayan adaylar için detayları aktarıyoruz...

HANGİ KADROLARDAN ALIM OLACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesine, Temizlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı/ Boyacı, Marangoz, Kaynakçı ( Elektrik ve Oksijen ) ve Istıma ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonlarında personel alımı yapacak.

Buna göre Temizlik Görevlisi Pozisyonunda, 3 bin 124 Sürekli İşçi, 1154 Eski Hükümlü işçi ve 409 Engelli işçi alacak. Kaynakçı Pozisyonunda ise, 11 Eskü Hükümlü, 46 Sürekli işçi ve 3 Engelli işçi alacak.

Marangoz Pozisyonunda ise, 3 Engelli işçi, 45 Sürekli işçi ve 11 Eski Hükümlü işçi alacak. Boyacı pozisyonunda 134 Sürekli işçi, 7 Engelli işçi ve 49 Eski Hükümlü işçi alımı yapacak. Son olarak ise, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 51 Eski Hükümlü, 242 Sürekli işçi ve 10 Engelli işçi alımı olmak üzere toplamda tüm pozisyonlarda Türkiye Geneli 5 bin 298 personel alımı gerçekleştirecek.

SON GÜN NE ZAMAN?

Adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihine başladılar. Ancak başvuru için adaylara 10 günlük süre verilmişti. Verilen bu sürenin sonuna gelindi ve adaylar başvurularını en geç 13 Eylül 2018 ( Bugün ) gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere İŞKUR aracılığı ile Kura usülü ile en az ilköğretim mezunu olan, 3 bin 591 Sürekli işçi, 431 Engelli işçi ve 1276 Eski Hükümlü işçi alımı gerçekleştirecek. 

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır. Buna göre esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek e-devlet şifreniz veya işkur üyeliğini ile giriş yaparak ilgili arama butonlarında Sağlık Bakanlığı yazarak ilgili ilanlara ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirsiniz.

Adayların başvuru yapabilmeleri için 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48 maddesindeki 1, 4,5,6,7 ve 8 invi maddelerindeki nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bunun dışında Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kura usülü tabi kadrolara başvurulan meslek için en az ilköğretim meznu olmak, İlgili pozisyon için son başvuru tarihi itibari ile istenen sertifikaya sahip olmak ve Engelli ve Eski Hükümlü pozisyonları için durumu gösteririi belgete sahip olmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı yayımladığı ilana göre detayları şöyle belirtti. Yapılan ilgili başvurular sonucunda atanmaya hak kazanan adayların sürekli işçi olarak ataması yapılacaktır. Ataması yapılan ve Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına yerleşen adayların ücretleri merkez Yönetim bütçesinden ödenecektir.Ayrıca başvurunu yapan ve sonaradan başvuru şartlarını taşımadıkları veya eksik belge beyan ettikleri taktirde yapılan başvurular iptal edilecektir.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı adaylara kura çekimi yapacak. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kura sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığı halde göreve başlatılmayan adayların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir. Kura çekimi ne zaman yapılacağı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilen Nihai listeye göre belirlenecektir. 

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