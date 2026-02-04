İŞKUR TYP personel alımı 2026: TYP Okullara temizlilk görevlisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Okullarda görevlendirilmek üzere İŞKUR TYP temizlik personel alımı görevlisi yapıyor. MEB bünyesinde TYP ile okul temizlik personeli olarak çalışmak isteyen adaylar, ilanları İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden takip edebilir. İkinci eğitim öğretim dönemi başlarken Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan ilanlar, birçok ilde başvuru sürecini başlattı. Peki İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
İŞKUR TYP’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Kuruma kayıtlı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).