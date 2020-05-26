İslahiye'de bir mahalle karantinaya alındı - GAZİANTEP

AA

Alınan bilgiye göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kozdere Mahallesi'ndeki bir hastaya "geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirilmesinin ardından 16 konutu kapsayacak şekilde alınan karantina kararıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor.Bu kapsamda, anjiyo olduğu için mahallelinin ziyaretine geldiği ve daha sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan yaşlı kadının kızında da virüs tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde "geçmiş olsun" ziyaretine katıldığı tespit edilen ve mahalledeki bakkalı işleten karı-kocanın testleri de pozitif çıktı.Bakkal çiftin mahalledeki bulaşma riskini artırma ihtimalini göz önünde bulunduran İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri, karantina kapsamını genişletme kararı aldı. Bu kapsamda Kozdere Mahallesi'nde 5 Haziran'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasına karar verildi.Kararın ardından mahallenin tüm giriş çıkışları barikatlarla kapatıldı.İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ise mahallenin giriş ve çıkışlarında alınan tedbirleri yerinde inceledi.Jandarma ekipleri, mahalle içerisinde sokak sokak dolaşarak yaptıkları anonsta Kovid-19 salgını nedeniyle mahallenin karantinaya alındığı, mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı, mahalle halkının bu süre boyunca tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı duyurusunda bulundu.Ayrıca mahalledeki camiden de karantina kararı duyuruldu.