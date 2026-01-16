Ağlayan pasta" veya "sufle tadında kek" olarak da anılan bu lezzet, doğru yapıldığında en lüks pastane ürünlerine taş çıkartır. Ancak evde yapıldığında bazen kuru kalması, bazen sosunu çekmemesi veya hamurlaşması gibi küçük kazalar yaşanabilir. Mutfak severlerin aklındaki en iştah kabartan soru ise "Islak kek tarifi: Evde nefis ve kolay ıslak kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?" ve o meşhur ıslak doku nasıl tam kıvamında tutturulur sorularıdır. İşte çikolata krizlerinin en tatlı ilacı olan bu tarifin detayları...

Islak kek, aslında basit bir kakaolu kekin, zengin bir sosla buluşarak seviye atlamış halidir. Ancak bu buluşma, göründüğü kadar basit değildir. Kekin gözenekli yapısının sosu sünger gibi çekmesi için yumurtaların çırpılma süresinden unun elenmesine, sosun kaynatılma süresinden kekle buluşma sıcaklığına kadar bir dizi kimyasal dengenin kurulması gerekir. Sosun her dilime eşit yayılması, üzerinin çatlak görünmemesi ve yerken boğazı düğümlemeyen nemli bir yapıya sahip olması, ustalığın göstergesidir. İster çay saatinin yıldızı yapın ister akşam yemeği sonrası tatlısı; her lokmada mutluluk vadeden bu lezzetin malzeme listesini, adım adım yapılışını ve o meşhur sosun sırrını bu yazımızda sizler için derledik.

REKLAM ISLAK KEKİN FARKI VE İDEAL DOKUSU Islak kek, sıradan bir kakaolu kekten çok daha fazlasıdır. Klasik kekler fırından çıktığında pişme süreci biterken, ıslak kekin serüveni fırından sonra başlar. Onu özel kılan, piştikten sonra üzerine dökülen ve kekin her hücresine nüfuz eden o özel sostur. Bu sos, keki sadece ıslatmakla kalmaz, aynı zamanda ona ekstra bir çikolata yoğunluğu ve nem kazandırır. İdeal bir ıslak kekin dokusu, ne çok vıcık vıcık ne de kuru olmalıdır. Çatalı bastırdığınızda kek hafifçe esnemeli ve sosun parlaklığı kesit yüzeyinde görülmelidir. Brownie ile sıkça karıştırılsa da ıslak kek daha hafif, daha puf puf bir yapıdadır; brownie ise daha basık ve yoğun çikolatalıdır. Islak kekin başarısı, sosu döküldükten sonra "dinlenme" sabrında gizlidir. Sosu hemen çekse bile lezzetin oturması için zaman tanımak gerekir. REKLAM NEFİS BİR ISLAK KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Islak kek yapımında kullanılan malzemeler her evde bulunan temel ürünlerdir. Ancak lezzetin zirveye çıkması için malzemelerin kalitesi ve ısısı önemlidir. Yumurta ve sütün oda sıcaklığında olması, kekin daha iyi kabarmasını sağlar. Kakao seçiminde ise rengi koyu ve yağı alınmamış kaliteli kakaolar tercih edilmelidir.

İşte büyük boy dikdörtgen borcam veya fırın tepsisi için gerekli malzeme listesi: Keki İçin: Yumurta: 4 adet (Oda sıcaklığında). Yumurta sayısı kekin kabarması ve süngerimsi yapısı için önemlidir.

4 adet (Oda sıcaklığında). Yumurta sayısı kekin kabarması ve süngerimsi yapısı için önemlidir. Toz Şeker: 1 su bardağı (Çok şekerli sevmeyenler bir parmak eksik kullanabilir).

1 su bardağı (Çok şekerli sevmeyenler bir parmak eksik kullanabilir). Süt: 1 su bardağı.

1 su bardağı. Sıvı Yağ: 1 su bardağı (Ayçiçek yağı kokusuz olduğu için tercih edilir).

1 su bardağı (Ayçiçek yağı kokusuz olduğu için tercih edilir). Un: 1 su bardağı + 2 yemek kaşığı (Unu kontrollü eklemek gerekir, çok koyu bir hamur sosu çekmez).

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı (Unu kontrollü eklemek gerekir, çok koyu bir hamur sosu çekmez). Kakao: 3 yemek kaşığı dolusu.

3 yemek kaşığı dolusu. Vanilya: 1 paket.

1 paket. Kabartma Tozu: 1 paket. Sosu İçin: REKLAM Süt: 1.5 su bardağı (Eğer çok ıslak seviyorsanız 2 bardağa çıkarabilirsiniz).

1.5 su bardağı (Eğer çok ıslak seviyorsanız 2 bardağa çıkarabilirsiniz). Toz Şeker: Yarım su bardağı (Kekin şekeri olduğu için sosta şeker oranı dengeli tutulmalıdır).

Yarım su bardağı (Kekin şekeri olduğu için sosta şeker oranı dengeli tutulmalıdır). Sıvı Yağ: Yarım çay bardağı (Sosa parlaklık verir).

Yarım çay bardağı (Sosa parlaklık verir). Kakao: 2 yemek kaşığı.

2 yemek kaşığı. Çikolata (İsteğe Bağlı): Lezzeti artırmak için sosa 40-50 gram bitter çikolata eklenebilir. ADIM ADIM ISLAK KEK YAPILIŞI Kek yapımında sıralama, kabarma performansı için kritiktir. Sabırla çırpmak ve kuru malzemeleri eleyerek eklemek, o puf puf görüntünün anahtarıdır. İşte adım adım lezzet rehberi: Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Mikserin yüksek devrinde, karışım köpük köpük olup rengi beyaza dönene kadar (yaklaşık 4-5 dakika) iyice çırpın. Bu işlem, kekin yumurta kokmamasını ve iyi kabarmasını sağlar. Ardından oda sıcaklığındaki sütü ve sıvı yağı ekleyip mikserin düşük devrinde sadece karışana kadar kısa bir süre çırpın. Sıvı karışımın üzerine unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilyayı mutlaka eleyerek ekleyin. Elemek, unun havalanmasını sağlar ve topaklanmayı önler. Bu aşamada mikseri bırakıp bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla, alttan üste doğru (fold ederek) nazikçe karıştırın. Yumurtaların sönmemesi için bu nazik hareket önemlidir.

REKLAM Hazırladığınız kek harcını, tabanını sıvı yağ ile yağladığınız borcama veya tepsiye dökün. Harcı eşit şekilde yaydıktan sonra, içindeki hava kabarcıklarının çıkması için tepsiyi bir iki kez tezgaha vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kapağını ilk 20 dakika hiç açmadan, kürdan testi temiz çıkana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin. Kek fırındayken sosu hazırlamaya başlayın. Küçük bir tencereye sütü, şekeri, sıvı yağı ve kakaoyu alın. Çırpma teliyle karıştırarak kaynamaya bırakın. Sos kaynadıktan sonra (eğer kullanacaksanız çikolatayı ekleyip eritin) bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Sosun ılıması için kenara bırakın. SOS İLE BULUŞMA ANI VE PÜF NOKTALARI Islak kekin en kritik anı, kek ile sosun buluştuğu andır. Burada sıcaklık dengesi çok önemlidir. En garantili yöntem; kekin fırından çıkıp ilk sıcağını atması (yaklaşık 5-10 dakika beklemesi) ve sosun da ılığa yakın sıcaklıkta olmasıdır. Kek fırından çıktıktan 5 dakika sonra bir bıçak yardımıyla dilimleyin. Sosu dökmeden önce keki dilimlemek, sosun sadece yüzeyde kalmayıp dilim aralarından kekin tabanına ve içine kadar işlemesini sağlar. Hazırladığınız ılık sosu, bir kepçe yardımıyla dilimlenmiş kekin her yerine eşit şekilde gezdirin. Sosu döktüğünüzde kekin üzerinde göl gibi birikebilir, endişelenmeyin; süngerimsi yapı sosu hızla çekecektir.