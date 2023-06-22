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Şerbetli tatlı ve kakao sevenleri buluşturan kakaolu ıslak kurabiye doğum günleri, çay saatleri gibi ikram sunulan toplantıların sevilen lezzetleri arasında yer alır. Yumuşak ve ağızda dağılan yapısıyla çocuklarında severek tükettiği ıslak kurabiyelerin yapımı oldukça pratiktir. Islak kurabiye yaparken dikkat edilmesi gereken nokta kurabiyeyi şerbette çok fazla tutmamaktır. Şerbeti çok fazla çeken kurabiyeler dağılır ve yemekte de zorluk yaşatır.

Eğer kakao sevmiyor iseniz kakao yerine portakal veya limon kullanarak fresh bir tat elde etmiş olursunuz. Kakao tadını daha yoğun hissetmek isterseniz ise kakaoyu bitter veya dark kullanmanız yeterli olur. Kakaolu ıslak kurabiye tarifinde kurabiyenin ağızda dağılan yapıda olması önemli bir noktadır. Pudra şekeri oranını tam kullanır ve fırında pişirme süresini uzun tutmazsanız ağızda dağılan kurabiyeler elde edebilirsiniz.

Kakaolu ıslak kurabiye tek başına tüketilebileceği gibi yanında yoğurtlu salata, patatesli börek, sade kek, yaprak sarması gibi lezzetler de ilave edebilirsiniz. Eğer yemek sonrasında ikram edecekseniz çay ile servis yapabilirsiniz.

Kaç kişilik:26 adet

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:25 dakika

Kalori:1 adet 156 kalori

Islak Kurabiye Malzemeleri

Oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı (8 buçuk yemek kaşığı kadar)

1 tane yumurta

½ su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağı (120 ml)

1 su bardağı pudra şekeri (200 ml)

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su (oda sıcaklığında olmalı)

Servis için:

Hindistan cevizi tozu

Islak Kurabiye Nasıl Yapılır?

Browni ıslak kurabiye yapımına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını karıştırma kabına alarak başlayalım. Ardından sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da karıştırma kabına alalım.

yapımına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını karıştırma kabına alarak başlayalım. Ardından sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da karıştırma kabına alalım. Koyulan malzemeleri iyice karıştıralım.

Ardından unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim.

Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve yuvarlamaya başlayalım.

Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine yuvarlanan kurabiye hamurlarını dizelim.

Fırınımızı 180 derecede önceden ısıtalım.

Isınan fırına kurabiye tepsisini yerleştirelim ve yaklaşık 20 dakika pişirelim.

Kurabiyelerin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz.

Kakaolu kurabiyeler fırında pişerken şerbeti hazırlama aşamasına geçelim.

1 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şeker tencereye alalım, karıştıralım. Ardından ocağın altını açarak kaynatma işlemine başlayalım.

Şeker eriyip şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatalım.

Şerbetin hızlı soğuması için başka bir kaba aktarım yapabilirsiniz.

Pişen kurabiyeler fırından çıkarılır ve ilk sıcaklığının çıkması beklenir.

Kurabiyeyi şerbete batırmanız gerektiği için şerbeti derin bir kâseye dökebilirsiniz.

Kurabiyeleri teker teker şerbete koyalım. Arkalı önlü çevirerek şerbetleyelim. Burada önemli nokta kurabiyeyi şerbette fazla tutmamaktır. Eğer fazla tutarsanız kurabiye çok fazla şerbet çeker ve yumuşar.

Şerbetlediğimiz kurabiyeleri servis tabağına koyalım.

Tüm kurabiyelere sırasıyla bu işlemi yapalım. Eğer şerbetiniz arttıysa kalan şerbeti kurabiyelerin üzerine gezdirerek dökebilirsiniz.

Kakaolu kurabiyeler şerbetini iyice çekene kadar bekleyelim.

Şerbetini çeken kurabiyeler sunum tabağına alınır. Üzerine Hindistan cevizi tozu serperek servis edebilirsiniz.

Dilerseniz Antep fıstığı tozu da kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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