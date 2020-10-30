Sağanak yağmur alarmı! 10 ilde sel uyarısı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Amasya, Samsun, Çorum, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik),Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde, zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri, Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik),Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde, zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul’un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri, Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu