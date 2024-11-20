İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül hayatı ve siyasi kariyeri MHP'de istifası istenen üç milletvekilinden biri olan Bolu Milletvekili İsmail Akgül, kamuoyunda merak konusu oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasına göre, parti içi bir inceleme sonucunda istifası istenen Akgül'ün dilekçesi kabul edildi. Bu gelişmenin ardından "İsmail Akgül kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte İsmail Akgül hayatı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler...

Habertürk Giriş: 20.11.2024 - 21:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:25 facebook

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