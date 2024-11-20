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        Haberler Bilgi Gündem İsmail Akgül kimdir? Bolu Milletvekili İsmail Akgül kaç yaşında, nereli? İsmail Akgül hayatı ve siyasi kariyeri

        İsmail Akgül kimdir? İsmail Akgül hayatı ve siyasi kariyeri

        MHP'de istifası istenen üç milletvekilinden biri olan Bolu Milletvekili İsmail Akgül, kamuoyunda merak konusu oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasına göre, parti içi bir inceleme sonucunda istifası istenen Akgül'ün dilekçesi kabul edildi. Bu gelişmenin ardından "İsmail Akgül kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte İsmail Akgül hayatı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 21:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:25
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        İsmail Akgül kimdir?
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        Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) istifası istenen Bolu Milletvekili İsmail Akgül, siyasi gündemin odağı haline geldi. Parti içi bir değerlendirme sonucu istifa eden Akgül, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Peki, İsmail Akgül kimdir? İşte Akgül’ün biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında ayrıntılar...

        İSMAİL AKGÜL KİMDİR?

        İsmail Akgül 1986 yılında Bolu'da dünyaya geldi.

        Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Aynı üniversitenin İşletme Bölümünde eğitimine devam etti.

        9 yıl infaz ve koruma memuru olarak çalıştı. Bolu DSİ 53. Şube Müdürlüğünde sivil savunma amiri olarak görev aldı.

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        2016- 2021 yılları arasında Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.

        2021- 2023 yılları arasında Yeşilay Bolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

        İsmail Akgül, MHP'den 28. Dönem Bolu Milletvekili olarak seçildi.

        20 Kasım 2024'te partisinden istifa etti.

        BOLU MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL: "VERİLEN KARAR BAŞIMIZIN ÜZERİNEDİR"

        Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir.

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