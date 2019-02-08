Makine Kimyayı, Silah OSB’yi ve Teknoparkımızı gezdiklerini belirten Savunma Sanayi başkanı Demir, “Gerçekten burada yapılabilecek. Faaliyetler ile ilgili, potansiyel ile ilgili hem valimizden hem de ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İnşallah burada arkadaşlarımızla konuştuğumuz konuları da dikkatle not aldık. Takip edeceğiz, önemli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Teknoparkında yeni yapılması gerçekten heyecan verici. İnşallah Silah OSB’mizde çekici bir hale gelir. Burada merkezi olarak yapılanmış. Büyük Savunma Sanayi şirketlerimizin OSB’de yapılanması bir çekim alanı oluşturacaktır. Şirketlerimizi teşvik edeceğiz inşallah. O çekirdek tarafında yapılanma, Makine Kimyanın da varlığı da tabi bir anahtar rol oynayacak. İnşallah gelecekte çok iyi adımlar atabileceğimizi umuyoruz” diye konuştu.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesine ilişkin iş protokoller zincirlerinin de geleceğini kaydeden Demir, konuşmasına şu şekilde devam etti.
“Yetenekli çocukların belli bir aşamadan sonra okulların onlar için yetersiz olduğunu ifade eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Onları biraz daha AR-GE’ye şirketler ve bir fiil iş yapan ve teknoloji çalışan yerlere yönlendirmek istiyoruz. İkincisi konumla Millî Eğitim Bakanlığıyla mesleki eğitimi bir üst düzeye taşıyarak. Belli alanlarda uygulamalı olan OSB’ler ile Sanayinin kendi faaliyetleriyle iç içe kılmak ve belli bir sanayi kuruluşlarımıza belirli okulları sahiplendirip eğitimi aynı zamanda iş yerinde de yaptırmak. Bu konuda da protokoller zinciri gelecek inşallah böyle bir etkinliğimiz olacak”
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