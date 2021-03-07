"ÇOK ZOR"

Biri Ordu'da, diğeri Adana'da farklı setlerde çalışan çift, aynı gün izin kullanıp, İstanbul'a geldiklerini dile getirdi.

Hande Soral, "Bugün izin günümüz, denk getirdik. Set dışında hiç vaktim yok. O yüzden bir şey yapamıyorum. Fırsat buldukça İstanbul'a geliyoruz. Test yapılıyor tabi ama çok zor. Ne kadar güvenli olursa olsun dışarıyla temasta olduğunuz için elimizden geldiğince çok korunuyoruz" ifadelerini kullandı.