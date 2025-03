Ismail Jakobs'tan sakatlık açıklaması!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakobs, açıklamalarda bulundu.

Jakobs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız." dedi.