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        Haberler Dünyadan İsmail Kadare hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İsmail Kadare hayatını kaybetti

        Arnavut yazar İsmail Kadare'nin 88 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:58
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        İsmail Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dünyaca ünlü yazarın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.

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        Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.

        İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti.

        Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.

        Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişanlara layık görülmüştü.​​​​​​​

        #İsmail Kadare
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