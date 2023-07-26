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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'a sevgi seli - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'a sevgi seli

        Fenerbahçe´de yeniden göreve getirilen İsmail Kartal, Kadıköy´de sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:46
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        İsmail Kartal'a sevgi seli
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        2021-22 sezonunda Vitor Pereira´nın yerine ikinci yarı göreve gelen ve sezonu tamamladıktan sonra ayrılan İsmail Kartal, 2023-24 sezonunda yeniden göreve getirildi. Sarı-lacivertli takımla hazırlık maçlarında yer alan Kartal, ilk resmi müsabakasına Zimbru karşısında çıktı.

        İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI

        Fenerbahçe´nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Eleme Turu ilk maçına taraftarlar sıcak havaya rağmen ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör İsmail Karal´a ise yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, "Fenerbahçe´nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

        Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar yeni transferlere de yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan oyuncular tribünlere giderek yumruk şov yaptı.

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