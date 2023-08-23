İsmail Kartal'dan transfer ve Livakovic sözleri!

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, 3-4 günde 1 maç oynadıklarını belirtti.

Twente'nin genç ve koşan bir takım olduğunu vurgulayan Kartal, "Bugüne kadar oynadığımız her takıma saygı duyuyoruz ama yarınki maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın da desteğiyle burada iyi oynayarak 2. maç öncesinde avantaj elde etmek istiyoruz. Şu ana kadar birkaç sakat oyuncumuz var. Bunlar bizim bazı bölgelerde gücümüzü azaltıyor. Azaltıyor dememdeki amacım şu an oralarda çok rotasyon yapamıyoruz ve fazla yük biniyor. Bu akşam sakatların bir bölümü takıma katılacak. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İdmanlarda teknolojiden fazlasıyla yararlanmasına ilişkin bir soru üzerine ise Kartal, "Termal kamerayla futbolcunun kas yorgunluğuna bakıyoruz. İkincisi doktorun yeni getirdiği keşfettiğimiz bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadıklarını, gece kaç saat uyuduklarına kadar bu işin içine girdik. O günkü idmanda ne kadar antrenman yaptıracağımızı görmüş oluyoruz. Şu anda iyi yoldayız, milli maç arasında çok daha iyi olacağız." şeklinde cevap verdi.

Maç içerisinde sonuca göre değişiklikler yaptığını anlatan Kartal, şunlar aktardı:

"Samsun maçında Umut'un girmesi ve önde top tutması gerekiyordu. Onun için Umut tercihi yaptım. Başka herhangi bir nedeni yoktu. Umut güçlü bir oyuncu. Tercihim o gün taktiksel anlamda Umut'un takıma bir şeyler vereceğini düşünmemdi. Yarın da farklı bir 11 ile çıkacağız, daha dinlenmiş oyuncuları tercih edeceğiz. Ben oyuncularıma ne istediğimizi net şekilde anlatıyorum. Ne istediğimi oyuncular çok iyi biliyor. Oyun felsefemizi oturttuğumuzu düşünüyorum. Düzenli oynaması gereken oyuncularım sakat olduğu için orada problem yaşıyoruz. Bunları oturttuğumuz zaman herkesin sahada daha dinamik bir Fenerbahçe göreceğini düşünüyorum."

Jayden Oosterwolde'nin sürekli gelişim içinde olduğunu dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. 1 hafta antrenmana çıktı. Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey yok. Livakovic konusu tamamen kulübün tasarrufunda. Mükemmellik rabbimize aittir. Bundan önce de mükemmele yakın kadrolar kuruldu birçok takım tarafından. Önemi olan kaliteli oyuncuların bir arada nasıl futbol oynayacağı. Nasıl performans verecekleri. Bunun mücadelesini veriyoruz. Biz ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Kalite katacak oyuncuları istiyoruz demiştik. Bu yolda devam edeceğiz, bunun adını siz ne koyarsanız koyun. Kaliteli, iyi futbol oynayan takım kurmak istiyoruz. Bu oyuncuların bir araya gelmesiyle ortaya ne çıkıyor, bunun mücadelesini veriyoruz."

SZYMANSKI'NİN SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kısa süre içerisinde takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını ve iyi yolda olduklarını söyledi.

Bu sezon resmi maçlarda aldıkları neticelerin iyiye gittiklerine işaret ettiğini dile getiren Szymanski, "Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Elbette her zaman düzelteceğimiz noktalar olacaktır. Önümüzdeki maçlarda daha iyi noktaya geleceğiz. Geçen sene Twente'ye karşı 2 kez oynadım, neler yapabileceklerini biliyorum. Futbol oynamaya, topa sahip olmaya çalışan bir takım." ifadelerini kullandı.

Sezona bireysel olarak iyi başladığını da aktaran Szymanski, şöyle devam etti:

"Kendi adıma bireysel anlamda sıkı şekilde çalışıyorum. Samsun maçından sonra da söylemiştim, kimin gol attığı önemli değil, önemli olan takım olarak kazanmak. Çok iyi oyunculara sahibiz. Rekabette takıma aynı ölçüde fayda sağlar. Herkesin kendini geliştirme durumu oluşur. Bu, takım açısından oldukça pozitif bir durum. Hocamız en iyi 11'i zaten vereceği en doğru kararla ortaya koyacaktır."

Hücum oyuncusu olmasına rağmen mücadeleci yanını da ortaya koymasına ilişkin bir soru üzerine ise 24 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim oyun tarzım bu. Takımıma pres ve koşu anlamında yardımcı olmaya çalışan biriyim. Top kazanıyor olmak bazen beni gol atmaktan daha fazla mutlu edebiliyor. Artık herkes mücadele ediyor. Her hoca 10 numaralardan defansa yardım etmesini istiyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Taraftarın bu ilgi ve sevgisini beklemiyordum, sadece beni değil tüm takımı tutkuyla destekliyorlar. 6 maçta da taraftarlar tribündeydi, bana göre bu çok önemli. Avrupa'daki kulüplerle kıyaslarsam buradaki tutku çok daha farklı."