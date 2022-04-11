Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal övgüleri topladı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; geçici olarak göreve getirilen Kartal, beklentilerin üstünde bir performans sergiliyor.

Sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, Portekizli hocada beklediğini bulamayınca İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar takımın başına getirdi. 15 Ocak'ta Antalyaspor ile oynanan maçla 2. Fenerbahçe dönemine başlayan Kartal, 12 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Ligde tek yenilgisini 5 Şubat'ta Başakşehir karşısında yaşayan Kartal, kupa ve Avrupa'da ise istediğini bulamadı. Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a hem içeride hem dışarıda mağlup olan Kanarya, kupada ise evinde Kayserispor'a karşı rakip 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yenilip elendi.

Ligde Başakşehir mağlubiyetinin ardından silkelenen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken tek beraberliğini ise lider Trabzonspor karşısında aldı.

Bu dönemde ilk 11'ini ve sistemini yerleştiren İsmail Kartal, son olarak Galatasaray zaferiyle taraftarın gönlündeki yerini sağlamlaştırdı. Takımı 5. sıradayken devralan İsmail Kartal, önünde yer alan Adana Demirspor, Başakşehir ve Konyaspor'u geçerek 2. sıraya yerleşti.

12 MAÇIN LİDERİ FENERBAHÇE

21. haftada göreve başlayan İsmail Kartal ile Fenerbahçe, 12 maçta ligde en çok puan toplayan takım oldu. 27 puan alan Fenerbahçe'yi, 23 puan toplayan Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor takip etti. 12. maçını bu akşam oynayacak olan Antalyaspor ise 11 maçta 22 puan topladı.

PUAN ORTALAMASI EN YÜKSEK TÜRK HOCA

Fenerbahçe'deki 2 döneminde toplam 46 maça çıkan Ismail Kartal, 2.20 puan ortalamasıyla bu alanda sarı-lacivertlilerin en başarılı yerli teknik direktörü oldu.

İsmail Kartal'ın derbi karnesi de başarılı. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 5 derbiye çıkan Kartal, 12 puan kazandı. Beşiktaş'la yapılan 2 maçta 2 galibiyet, Galatasaray'a karşı 3 maçta 2 galibiyet ve mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takımla 2014 Ağustos'ta Süper Kupa finaline çıkan Kartal'lı Fenerbahçe, penaltılarla kupayı kazandı.

OYUNCULARIN PERFORMANSI ARTTI

İlk 11'de aynı oyuncuları kullanıp kadro istikrarı oluşturan İsmail Kartal, oyuncuların performasını da artırdı. Özellikle orta sahada yer alan Miguel Crespo ve Miha Zajc ikilisi takımı taşıyan isimler oldu. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Serdar Dursun da hem istatistiklere yansıyan verilerle hem de sahada gösterdikleriyle geçmişe göre farklarını hissettirdi. Genç Arda Güler de yine İsmail Kartal döneminde daha fazla öne çıktı.

TARAFTARLAR STADA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'deki yükseliş ve 2. sıraya çıkma hedefi taraftarları da yeniden Ülker Stadı'na çekti. Trabzonspor ve Galatasaray maçları full kapasite ile oynanırken Konyaspor maçında da 35 binin üzerinde taraftar maça geldi. Tribünlerde bahar havası oluştu.

SEZON SONU İÇİN TARTIŞMALAR

Göreve geçici olarak gelen ve sezon sonunda yerine yabancı bir teknik adama bırakması beklenen İsmail Kartal için 'görevde kalsın' diyenlerin de sayısı arttı. İkinci adam olmayacağını defalarca söyleyen İsmail Kartal'ın sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.